Con il Gran Premio di Abu Dhabi, disputato lo scorso 26 novembre allo Yas Marina Circuit, la Ferrari ha archiviato una stagione non certo semplice. La scuderia del Cavallino ha infatti dovuto far fronte a varie problematiche sulla SF-23, tra le quali la più importante quella relativa alla mancanza di carico che ha inciso sullo scarsa gestione gomme, che non hanno permesso alla Rossa di poter ambire a lottare con costanza al vertice.

In una stagione difficile l’unico assolo è stato ottenuto da Carlos Sainz, con lo spagnolo che ha messo la firma sul solo successo non di marca Red Bull del 2023. Discutendo dell’andamento dell’ultima stagione, che ha visto la Ferrari fallire nel finale il sorpasso decisivo nel Costruttori ai danni della Mercedes dovendosi così accontentare della terza posizione, Frederic Vasseur (per il francese ex Alfa Romeo si è trattato dell’esordio come team principal dal Cavallino, ndr) ha voluto sottolineare l’atteggiamento della squadra che è riuscita a riscattarsi e progredire dopo un avvio molto complicato.

“Nessuno può essere contento di quello che abbiamo fatto ad inizio stagione – ha dichiarato Vasseur, citato da RacingNews365 – Abbiamo avuto troppi problemi con l’affidabilità e sono stato il primo ad arrabbiarsi per questo e per le prestazioni. Ma penso alla reazione della gruppo. Non sono un grande fan delle statistiche, ma abbiamo segnato qualcosa come cinque pole position negli ultimi otto eventi. Anche il fatto di aver lottato con Max in alcune occasioni durante le gare è stato un buon passo avanti”.

Vasseur, completando il proprio pensiero, ha detto: “Non siamo contenti e ripeto sono il primo ad essere rammaricato della terza posizione, non ho bisogno che me lo dicano Vigna o Elkann. Ma sono più che contento di come abbiamo reagito”.