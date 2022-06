F1 | Domenicali sul GP del Sudafrica: “Le discussioni stanno proseguendo”

Il Gran Premio del Sudafrica, che manca in calendario dal lontano 1993, potrebbe presto tornare ad essere una tappa del Mondiale di Formula 1. Parlando della situazione legata al tracciato di Kyalami, Stefano Domenicali ha ammesso che le trattative stanno procedendo bene e che presto si dovrebbe giungere all’epilogo della trattiva. Il CEO del Circus ha poi ammesso che si lavora per avere in futuro un massimo di 23-24 GP, scongiurando un’eventuale stagione contraddistinta da più eventi.

“30 Gran Premi non sarebbero ragionevoli – ha affermato il CEO di F1 Stefano Domenicali a L’Equipe – La nostra opzione preferita sarebbe rimanere a 23 o 24 gare”.

Parlando della situazione legata al Sudafrica, Domenicali ha detto: “Siamo un campionato del mondo, ma l’Africa al momento non c’è. Le discussioni stanno andando avanti e penso che avremo una risposta rapidamente. E fare una gara lì mentre Lewis Hamilton è in attività sarebbe fantastico”.

