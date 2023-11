F1 | Disastro McLaren: Norris e Piastri fuori in Q1 a Las Vegas

Che disastro per la McLaren. Il team di Woking non è riuscito a passare il Q1 a Las Vegas, con Norris e Piastri classificati rispettivamente in sedicesima e diciannovesima posizione, ma domani guadagneranno una casella per via della penalità inflitta a Lance Stroll. La strategia attuata dalla squadra britannica non è stata quella giusta: tutti quanti hanno montato un secondo treno di gomme soft per l’ultima parte del Q1, tranne appunto i due piloti papaya, i quali non si sono migliorati, soffrendo anche di un importante graining.

“Qualifiche frustranti – ha detto Norris. Il ritmo nelle libere 3 non sembrava male, ma non siamo riusciti a mettere insieme un giro buono. Le gomme non si sono comportate come mi aspettavo e il graining è stato piuttosto grave, quindi avremmo dovuto usare un secondo set di soft. Ci sono delle opportunità per domani, il passo gara è migliore rispetto al giro singolo e molte vetture sono fuori posizione, quindi lavoreremo sulla strategia per risalire in zona punti”.

“Le qualifiche non sono andate secondo i piani – ha ammesso Piastri. Dovremo esaminare la strategia sulle gomme: se le altre squadre hanno utilizzato due set di soft, penso che questo spieghi abbastanza bene il motivo per il quale siamo stati nelle retrovie. E’ un po’ inaspettato dopo quanto successo nelle libere 3, il comportamento degli pneumatici era diverso e sembrava promettere bene. Peccato, ma con i lunghi rettilinei speriamo di poter rimontare in gara”.