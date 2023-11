F1 | Red Bull, Verstappen duro: “La nostra vettura non si adatta alle buche”

Il feeling tra la pista di Las Vegas e Max Verstappen non c’è mai stato, e i risultati in pista lo dimostrano. Il tre volte campione del mondo è terzo nelle qualifiche dello stato del Nevada, ma riuscirà comunque a scattare dalla prima fila grazie alla penalità di Carlos Sainz, secondo. Verstappen e Charles Leclerc saranno ancora una volta fianco a fianco in prima fila: la storia della stagione ci insegna che è di solito l’olandese ad avere lo spunto vincente al semaforo verde, ma la pista di Las Vegas ha favorito la Ferrari, incomparabile rispetto agli avversari. Lo stesso Verstappen è a quattro decimi di ritardo dallo strepitoso tempo di Leclerc, e stupisce come la Red Bull – su gomma usata alla fine del Q3 – non tenti nemmeno di ripassare sul traguardo, ma rientra ai box durante l’ultimo tentativo.

“Credo che abbiamo fatto il massimo oggi. Non sono un fan dei circuiti cittadini, preferisco le piste ad alta velocità, dove puoi spingere la vettura al limite. Eravamo un pochino indietro sul giro secco e abbiamo cercato di sfruttare al massimo tutte le nostre armi. Queste curve non si adattano bene alla nostra vettura, lo abbiamo già visto a Baku, anche se in quel punto della stagione eravamo più dominanti, e poi anche a Singapore. Le curve a bassa velocità con brusche frenate non si adattano alla nostre vetture, così come gli avvallamenti, le buche, e per questo siamo indietro sul giro secco – ribadisce l’olandese – le Ferrari sono state veloci per tutto il weekend, ma in gara sarà fondamentale la gestione gomme: solo così si può vincere la gara. ieri ero abbastanza a mio agio nella simulazione gara, spero di esserlo anche domani”.