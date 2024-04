F1 | De la Rosa: “Vogliamo che Alonso resti con noi”

In occasione del Gran Premio del Giappone, si è fatta molto più concreta l’indiscrezione del rinnovo di Fernando Alonso con Aston Martin. Infatti, le opzioni Mercedes e Red Bull non sembrano fattibili per il due volte iridato. Per quanto riguarda il team di Brackley, l’asturiano ha ammesso di non essere interessato giudicando le prestazioni del team. Sul fronte Red Bull invece, pare sempre più concreto il rinnovo di Sergio Perez accanto a Max Verstappen, senza escludere le opzioni Yuki Tsunoda e Carlos Sainz che al momento è ancora alla ricerca di un sedile.

Aston Martin è più che contenta di Alonso e il sedile di Lance Stroll (per ovvi motivi) è blindato. Pedro de la Rosa, ambasciatore del team britannico, amico e confidente di lunga data di Alonso, intervistato da Cadena Ser, lo conferma:

“La cosa più importante è dare a Fernando dei motivi per rimanere con noi. Vogliamo disperatamente che rimanga con noi e nel team non contempliamo uno scenario diverso. Stiamo lavorando perché Fernando continui e stiamo lavorando come se dovesse continuare. Non c’è un piano B. Il nostro piano A, B e C è Fernando. Non ci guardiamo intorno. Il team è molto contento di Fernando e Lance, abbiamo apportato alcuni piccoli miglioramenti a Suzuka e abbiamo un programma di sviluppo molto interessante e molto ambizioso per le prossime gare. L’arma più importante per convincere Fernando è una macchina sempre più competitiva”.