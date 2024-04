F1 | Wolff controcorrente: “Mercedes non è lontana dalla Ferrari”

F1 Wolff Mercedes – Intercettato dalla stampa iberica al termine dell’ultimo Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Toto Wolff ha parlato della sfida tra Mercedes, Ferrari e McLaren per il secondo posto nel mondiale Costruttori, rilanciando di fatto gli obiettivi della compagine anglo-tedesca per il proseguo di questo campionato.

Nonostante le prestazioni altalenanti di questo inizio di stagione, provocate da un pacchetto che sembra non aver compiuto dei passi in avanti rispetto al 2023, il Team Principal ritiene la propria squadra una seria concorrente alla Ferrari per il piazzamento nel Costruttori e pensa il distacco emerso a Suzuka, dettata dalla debolezza della W15 nelle curve veloci, non rappresenti la realtà delle cose.

Wolff e la sfida tra Mercedes e Ferrari

“Vogliamo avvicinarci alla McLaren e lottare con la Ferrari per il secondo posto nel mondiale Costruttori. Purtroppo, almeno per quest’anno, è il massimo a cui possiamo ambire. Max è inarrivabile e nessuno potrà batterlo. In Formula 1 non conta arrivare secondi, terzi o quarti, ma solo vincere, però lavoriamo per metterci alle nostre i nostri avversari. Vogliamo vincere delle gare e tutti, in fabbrica, stanno facendo il massimo per garantire ai nostri piloti un pacchetto vincente in ottica 2026. Sarà una stagione di grandi novità e in quel caso avremo maggiori possibilità di metterci alle spalle la Red Bull. Per quanto riguarda quest’anno, direi che siamo vicini alla Ferrari, più di quanto emerso in Giappone. Le maglie sono stette tra il secondo e il terzo posto”.