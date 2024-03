F1 | De la Rosa: “Sainz l’unico a tenere il passo delle Red Bull”

La Ferrari si è congedata dal Bahrain, dove sabato si è svolta la prima prova stagionale del Mondiale 2024 di Formula 1, ottenendo il piazzamento a podio con Carlos Sainz. Lo spagnolo è stato protagonista di una gara solida, che lo ha visto giungere a traguardo a pochi secondi di ritardo dalla Red Bull di Sergio Perez.

Discutendo della prestazione del numero 55 del Cavallino, che al termine del campionato concluderà la propria esperienza in rosso per lasciare spazio a Lewis Hamilton, Pedro de la Rosa ne ha sottolineato l’ottima prova mostrata tra le dune di Sakhir.

“Credo che Carlos sia stato l’unico che è riuscito a stare al passo delle Red Bull – ha dichiarato de la Rosa ai microfoni di DAZN – Ha dovuto lottare con Russell e Leclerc, ha dovuto superarli. È stata una gara molto bella”.

L’ambasciatore dell’Aston Martin, continuando con la propria disamina, ha poi aggiunto: “Ho visto la Ferrari molto competitiva. Leclerc ha avuto i suoi problemi, ma ho visto Carlos in forma. Non dobbiamo dimenticare che Leclerc avrebbe fatto la pole. Il ritmo di Sainz ha messo in difficoltà Checo. Verstappen è di un’altra categoria, nessuno lo ha messo in difficoltà”.