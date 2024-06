F1 | Ferrari, Vasseur: “Fiduciosi anche per il Canada”

La Ferrari guarda con ottimismo al prossimo appuntamento iridato, in programma sul tracciato di Montreal. La squadra del Cavallino arriva alla gara canadese forte del successo ottenuto da Charles Leclerc sulla pista di casa di Montecarlo. Un’affermazione netta quella del monegasco che, dopo tante peripezie che lo hanno visto protagonista in patria, è riuscito finalmente a salire sul gradino più alto del podio.

E dunque la Rossa, come riferito dal team principal Frederic Vasseur, andrà a caccia di un risultato importante anche in Canada. Il manager francese, discutendo delle buone prestazioni mostrate in pista dalla SF-24 in questa prima parte della stagione, ha ammesso che i risultati finora emersi su tracciati dalle caratteristiche differenti trasmettano fiducia per Montreal.

“L’obiettivo, come ho detto, è migliorare sempre – ha dichiarato Vasseur a La Gazzetta dello Sport – A Miami, Imola e Montecarlo, tre circuiti molto diversi, siamo stati competitivi. Significa che è il potenziale attuale della macchina. Questo mi dà fiducia anche per il Canada, pista dove bisogna andare bene nelle curve lente, sui cordoli e nella velocità di punta sul rettilineo”.

Vasseur ha poi aggiunto: “Inoltre stiamo continuando a sviluppare la macchina e cercheremo di portare altri aggiornamenti il prima possibile, non so se a Silverstone o più avanti, dipende dai progressi che ci garantiranno”.