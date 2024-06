F1 | Ferrari, Vasseur non ha dubbi: “La coppia Hamilton-Leclerc funzionerà”

Frederic Vasseur non ha dubbi sulla compatibilità tra Charles Leclerc e Lewis Hamiton in vista della prossima stagione. Il 2025 regalerà alla Formula 1 il colpo del secolo, ovvero il passaggio del sette volte campione del mondo alla corte del Cavallino ufficializzato da Maranello lo scorso 1 febbraio. Hamilton prenderà il posto di Carlos Sainz, con lo spagnolo che non ha ancora sciolto le riserve per il futuro.

Il team principal di Maranello ritiene che, con una vettura competitiva, la prossima coppia in rosso possa regalare soddisfazioni spingendosi a vicenda.

“Hamilton? No, non parlo con lui della Ferrari del 2025! – ha dichiarato Vasseur, nella chiacchierata concessa ai media italiana, come riportato dal giornalista Leo sulle colonne del Quotidiano Nazionale – Non sarebbe corretto nei confronti suoi e della Mercedes. Non penso avrà problemi con Leclerc: se daremo loro una buona macchina, si stimoleranno a vicenda. Vedrete, funzionerà”.

La line up Hamilton-Leclerc sarà protagonista in rosso anche nel 2026, anno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento sulle power unit. Vasseur, sulle prossime normative tecniche, si è espresso in questo modo: “Sarà una F1 nella quale il motore conterà più del telaio, sfida interessante per tutti”.