F1 | Alpine, Ocon sarà presente in Canada

“Non vedo l’ora di gareggiare a Montreal, davanti ai fantastici tifosi canadesi, e di cogliere le entusiasmanti opportunità che mi riserva il futuro”. Con queste parole, che hanno chiuso un lungo pensiero pubblicato sui social da Esteban Ocon, il pilota francese ha di fatto messo fine alle speculazioni che volevano un suo allontanamento in vista del prossimo appuntamento iridato in programma in Canada tra una settimana.

Ocon, nella gara di Monaco, è stato protagonista di un incidente nelle fasi iniziali di gara dove si è toccato con il compagno di squadra Pierre Gasly e dove è stato costretto al ritiro. Una situazione che oltre al danno ha portato anche la classica beffa, con il numero 31 che è stato penalizzato con cinque posizioni in griglia a Montreal scatenando la rabbia del team principal Bruno Famin che a Canal + aveva esternato tutto il suo dissenso per quanto accaduto: “È triste questo tipo di incidenti. È esattamente quello che non volevamo vedere. E ci saranno conseguenze consone”.

Pare dunque che Ocon conserverà il proprio sedile e sarà regolarmente presente a Montreal alla guida dell’Alpine.