F1 | Ferrari completa i test Pirelli a Le Castellet: Leclerc ha girato su pista bagnata

Dopo Carlos Sainz, al Paul Ricard di Le Castellet è stato il turno di Charles Leclerc, sceso in pista per il secondo giorno di test Pirelli. Nel tracciato francese, in calendario dal 2018 al 2022, il vincitore del Gran Premio di Monaco ha provato gli pneumatici intermedi e da bagnato che la casa italiana di gomme sta testando in vista della stagione 2025 di Formula 1. Il monegasco è sceso in pista sulla sua SF-24 in uno dei layout possibili al Paul Ricard, completamente inondato artificialmente grazie all’irrigazione. Nella giornata di martedì è toccato a Carlos Sainz, il quale però ha provato coperture slick su pista ovviamente asciutta.

“Due giorni molto utili – ha detto Mario Isola, direttore motorsport di Pirelli. Siamo riusciti a portare avanti non solo il programma di sviluppo delle mescole e delle costruzioni slick, ma finalmente anche gli pneumatici da bagnato estremo e intermedi, cosa che non abbiamo potuto fare nel corso dell’inverno. Il sistema di irrigazione del Paul Ricard consente di mantenere costante il livello dell’acqua così da confrontare i diversi prototipi di gomme. Ci sono tanti fattori da considerare, come ad esempio il meteo, perché oggi c’era il sole, e questo tracciato non è particolarmente severo per le gomme, ma siamo comunque riusciti a raccogliere dati che ora saranno analizzati così da vedere come proseguire con lo sviluppo. Siamo ormai vicini alla definizione della costruzione e delle mescole 2025. Sono stati 1.350 km molto proficui, ringrazio la Ferrari e i suoi piloti per il supporto”.