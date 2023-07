Formula 1 | Verstappen vince nel sabato di Spielberg: l’ultimo giro della Sprint [VIDEO]

Formula 1 GP Austria Sprint – Vi riporgiamo l’ultimo giro della Sprint valida per il Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una gara letteralmente dominata, Max Verstappen è riuscito a conquistare la prima mini-gara della stagione, lasciandosi alla spalle l’altra Red Bull di Sergio Perez e la Ferrari di Carlos Sainz, bravo ad ottimizzare il potenziale la SF-23 dopo le qualifiche di questa mattina.

Quarta piazza per l’Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso, arrivati sotto il traguardo separati da pochi millesimi, seguiti da Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, George Russell, Lando Norris e Lewis Hamilton. Male Charles Leclerc, apparso in difficoltà fin dalla prima tornata e autore della 12° piazza.

Il monegasco ha sofferto le intermedie nelle prime tornate della corsa e anche dopo il passaggio alle medie non è riuscito a trovare il giusto feeling con la propria SF-23. Appuntamento alle 15.00 di domani per lo start della gara vera e propria di questo fine settimana al Red Bull Ring. La griglia di questa corsa, ricordiamo, verrà stabilita in base ai risultati ottenuti nelle qualifiche di ieri pomeriggio.