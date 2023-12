Max Verstappen ha demolito i suoi avversari in questa stagione: diciannove vittorie su ventidue gare disputate, con un vantaggio di quasi trecento punti sul suo compagno di squadra, Sergio Perez. Dal momento che fino al 2026 non ci saranno i nuovi regolamenti, la strada per l’olandese sembra essere spianata e potrebbe tranquillamente confermarsi anche nelle prossime due stagioni. Non è dello stesso parere l’ex pilota Johnny Herbert che intervistato da Lucky Block, prospetta un’ottimo 2024 per la McLaren.

“L’unica cosa che potrebbe fermare il suo dominio sono le modifiche alle regole in arrivo nel 2026. La Red Bull sta iniziando a subire pressioni da parte di altre squadre. Tutti si stanno avvicinando, la cosa positiva per gli appassionati di corse è che la McLaren è stata in grado di fare quello che ha fatto. Avremo un gruppo molto più compatto. Max non avrà lo stesso dominio l’anno prossimo. Dovrà lavorarci su”.

Verstappen è sotto contratto con la Red Bull fino alla fine del 2028, quindi se dovesse vincere il Campionato del Mondo ogni stagione fino alla fine di quell’accordo, sarebbe un otto volte campione del mondo superando così ogni record. Una tale striscia ha sottolineato Herbert è tutt’altro che scontata, anche se crede che Verstappen abbia il talento per superare il record di sette, detenuto da Lewis Hamilton e Michael Schumacher.

“Non avrei mai pensato che qualcuno si sarebbe mai avvicinato a Michael. E Lewis l’ha fatto. Non è scontato che Max farà tutto a modo suo nei prossimi due anni. Essendo un talento naturale, ha la capacità di eclissare i successi di Lewis e Michael. Ha quel qualcosa di speciale molto raro che hanno i migliori”, ha concluso il britannico.