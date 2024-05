F1 | GP Miami, Ferrari a podio con Leclerc: “Dobbiamo portare gli aggiornamenti per riprendere i rivali”

La Ferrari è tornata a podio con Charles Leclerc nel Gran Premio di Miami. Dopo le difficoltà riscontrate in Cina, la scuderia del Cavallino ha ottenuto nuovamente la Top 3 grazie al monegasco. Una gara non certo agevole per la Rossa, che poteva essere condizionata al via dal lungo che ha visto protagonista Sergio Perez, ma che ha visto CL16 terminare la gara a pochi secondi dalla Red Bull di Max Verstappen che ha pagato dazio nel confronto con la McLaren di Lando Norris.

Per la Ferrari dunque diventano fondamentali gli aggiornamenti, i primi della stagione, che arriveranno a Imola che rappresenteranno lo snodo del campionato.

“Il via è stato molto complicato, Checo era all’interno e io non sono partito alla grande – ha dichiarato Leclerc al termine della corsa – Appena ho lasciato la frizione ho avuto pattinamento. Ho visto Perez sulla destra ma aveva pochissima aderenza e ha fatto un bloccaggio. Pensavo ci saremmo toccati, per fortuna non abbiamo avuto danni in curva 1. Poi ci siamo concentrati su noi stesso ma anche oggi ci è mancato del passo”.

L’alfiere del Cavallino ha aggiunto: “Abbiamo fatto il nostro meglio, abbiamo avuto della sfortuna per quel che riguarda la tempistiche della Safety Car e alla fine avevamo le gomme più usate rispetto a quelli davanti. Potevamo al massimo arrivare secondi, ma comunque dobbiamo essere contenti di questo terzo posto”.

Il monegasco ha poi concluso: “Sono molto contento per Lando, ha meritato questa vittoria. Spesso è arrivato molto vicino, ma per vari motivi non ci è riuscito. Oggi ha fatto un lavoro incredibile e per tutto il weekend è stato sul pezzo, già nel Q2 aveva fatto un giro che mi aveva fatto pensare: ‘Sono davvero forti!” ma non pensavo che lo fossero in questo modo. Ora sta a noi portare gli aggiornamenti molto rapidamente e riprenderli”.