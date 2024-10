F1 | Caso T-Tray, accordo con la FIA: la Red Bull modificherà la vettura prima di Interlagos

Austin – Nuovi sviluppi sul caso T-Tray che vede coinvolta la Red Bull. Il team di Christian Horner aveva già fatto sapere di avere trovato un accordo con la FIA, ed ha ora assicurato che la vettura sarà modificata in tempo per il Gran Premio di Interlagos.

Pare infatti che il team austriaco avesse installato un dispositivo – nell’abitacolo, nella zona della pedaliera – in grado di modificare l’altezza della parte frontale della vettura dal fondo tra qualifica e gara, andando di fatto ad infrangere la regola di Parc Fermé. La Federazione aveva già comunicato che i controlli sarebbero scattati a partire dal weekend di Austin, ma il team austriaco ha di fatto patteggiato, arrivando ad un accordo: visto che, a loro dire, il dispositivo non può più essere toccato una volta assemblata la vettura, le modifiche saranno operative a partire dal weekend in Brasile.

Nessuna sanzione per la Red Bull

Le sanzioni? La Federazione ha fatto sapere che non c’è alcuna evidenza sull’eventualità che la Red Bull abbia effettivamente apportato delle modifiche alla vettura durante il Parc Fermé, e anzi, la vettura è sempre stata conforme al regolamento.

La Federazione continua spiegando che il sistema è meccanico, funzionando quindi a vite: con l’intervento di un meccanico l’altezza può essere modificata. Il congegno è presente su tutte le vetture, ma solo il team di Milton Keynes lo ha piazzato in modo da essere inaccessibile, una volta che la macchina è assemblata. Inoltre, la squadra assicura di aver comunicato la presenza del congegno alla Federazione.

La FIA effettuerà comunque dei controlli durante il weekend: il fatto che il congegno sia inaccessibile non impedisce che questo possa comunque essere utilizzato durante i normali lavori di preparazione della vettura tra il sabato e la domenica.

