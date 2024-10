F1 | Verstappen “sceriffo” ad Austin, firma la pole nelle qualifiche sprint

Qualifiche Sprint davvero serratissima e avvincente, quelle andate in scena ad Austin, che hanno visto come principale protagonista Max Verstappen. L’olandese ha conquistato la pole, la sesta da quando è stato istituito questo format e la terza consecutiva, e domani partirà davanti a tutti nella mini gara che scatterà alle ore 20. Con un giro perfetto l’alfiere della Red Bull ha avuto la meglio per soli 12 millesimi sulla Mercedes di un ottimo George Russell.

Per il campione del mondo in carica, arrivato in Texas con 52 punti di vantaggio sul rivale al titolo Lando Norris, la prestazione odierna è una boccata d’ossigeno (così come la Red Bull) dopo le note vicende sul T-Tray che hanno caratterizzato la vigilia dell’appuntamento americano.

“Abbiamo avuto una buona giornata, anche se le qualifiche Sprint sono sempre molto difficili perché metti medie-medie e poi le soft: non sai mai quanto puoi spingere – ha dichiarato Verstappen al termine della sessione – Sono contento per la giornata di oggi e del primo posto, la macchina ha funzionato piuttosto bene. Un risultato che mancava da un po’, sono soddisfatto.

Sugli aggiornamenti portati dalla Red Bull e sul nuovo asfalto presente ad Austin: “È sempre molto frenetico, ma questa pista è fantastica. Non è semplice gestire tutto sul giro secco, però è divertente”.

Sulla Sprint in programma domani: “Cercheremo di fare del nostro meglio, ma sappiamo che la maggior parte dei punti si raccolgono in gara. Ed è lì che voglio fare davvero bene”.