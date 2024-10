F1 | GP Stati Uniti 2024: Live Prove Libere [TEMPI E FOTO]

Diretta GP Stati Uniti – Dopo una pausa di quattro settimane, utili per ricaricare le batterie e mettere a punto gli ultimi aggiornamenti, squadre e piloti sono pronti per scendere in pista al Circuit of the Americas, teatro del prossimo Gran Premio degli Stati Uniti. In un format che prevede le sessioni Sprint, Lando Norris e Max Verstappen si giocheranno punti importanti per il campionato, ormai giunto al rush finale. Tanta curiosità per le novità che la Red Bull monterà sulla RB20 e sull’effettiva forza della scuderia anglo-austriaca, costretta ad inseguire la McLaren nel mondiale Costruttori. Diretta testuale sui nostri canali a partire dalle 19.30.

