F1 | Capelli non ha dubbi: “McLaren ci crede e si giocherà fino alla fine il mondiale Costruttori” [VIDEO]

F1 Capelli McLaren – Infiamma la sfida tra Red Bull e McLaren nel venerdì di Zandvoort, teatro del prossimo Gran Premio d’Olanda di Formula 1. Intervenuto a Paddock Live, Ivan Capelli non ha nascosto il proprio entusiasmo per la battaglia che potrebbe maturare tra le due squadre, precisando come la compagine di Andrea Stella proverà a inseguire fino alla fine un obiettivo che ad oggi sembra alla portata. La MCL38, grazie anche alle ultime novità introdotte a Zandvoort, si è rivelata una vettura concreta, competitiva e in grado di dire la propria in ogni condizione di attività in pista. Una condizione diametralmente opposta a quella della Red Bull, che potrebbe riservare parecchie sorprese nel rush finale di questa stagione.