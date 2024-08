F1 | Capelli e l’analisi della crisi Red Bull: “Verstappen è parecchio al limite con la RB20” [VIDEO]

F1 Verstappen GP Olanda – Intervenuto come da tradizione a Paddock Live, Ivan Capelli ha cercato di analizzare il venerdì di attività della Red Bull a Zandvoort, evidenziando come la RB20 abbia confermato in toto le difficoltà accusate nell’ultimo mese e mezzo.

Nonostante le abilità di Max Verstappen, sempre bravo a massimizzare le prestazioni del pacchetto, la vettura anglo-austriaca si è rivelata debole non solo sul giro secco, ma anche sul passo gara, soprattutto nel confronto con la McLaren.

Una situazione ovviamente allarmante, anche in vista della sfida per il mondiale Costruttori, che dovrà spingere la compagine Campione del Mondo a minimizzare i danni in un weekend che potrebbe rivelarsi importante per il prosieguo di questa stagione. Verstappen, ricordiamo, ha chiuso le libere di ieri con il 5° tempo, mentre Sergio Perez non è riuscito a fare meglio della 12ª piazza.