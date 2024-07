F1 | Brown spinge la McLaren verso il mondiale Costruttori

F1 Brown McLaren – Nonostante le occasioni sprecate nelle ultime settimane, specialmente da Barcellona in avanti, la McLaren continua a credere fermamente nella conquista del mondiale Costruttori.

Intervistato dalla stampa d’oltremanica, Zak Brown non ha nascosto le proprie aspettative per il prosieguo di questa annata, precisando come ogni singolo membro della squadra stia facendo il massimo per garantire a Lando Norris ed Oscar Piastri una monoposto in grado di giocarsela alla pari in ogni appuntamento del campionato.

L’ottimizzazione dei risultati, uniti alla crisi che sta attraversando Sergio Perez con la Red Bull, decreteranno infine se la compagine inglese potrà festeggiare o meno un traguardo che sarebbe assolutamente storico, considerando l’enorme crescita messa in atto dalla scuderia capitanata da Andrea Stella nell’ultimo anno e mezzo.

Brown e la speranza Costruttori per la McLaren

“Si deve presumere che Max riuscirà a conquistare il primo, il secondo o il terzo posto in ogni gara. Sergio, però, con il suo momento di crisi ci sta aprendo la strada verso la leadership nel mondiale Costruttori. Siamo pienamente consapevoli di essere della partita, soprattutto se riusciremo a tenere il ritmo delle ultime gare. Andrea riesce a motivare la squadra nel modo corretto e sappiamo di potercela fare. Cerchiamo di spingere in ogni sessione e in ogni fine settimana al fine di garantirci il giusto livello di miglioramento”.