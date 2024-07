F1 | Stefan Strähnz nuovo direttore del programma Audi nel Circus

L’Audi continua il suo percorso di crescita prima dell’arrivo in Formula 1 nel 2026. La Sauber infatti ha appena annunciato l’arrivo di Stefan Strähnz come nuovo direttore del programma F1. Il suo ingresso sarà effettivo dal prossimo primo ottobre 2024, e arriva dalla Mercedes in questa nuova posizione istituita dalla casa tedesca. Come si legge nella nota, porterà un patrimonio di sviluppo operativo e organizzativo nel periodo che precede l’ingresso della casa dei quattro anelli nel Circus.

Strähnz ha oltre 20 anni di esperienza in Formula 1, nella quale ha lavorato per Toyota, BAR, Renault e Lotus, ed è stato parte del team Mercedes, per il quale ha lavorato per quasi 13 anni. In questo periodo, ha ricoperto vari ruoli di ingegneria, prima di passare a posizioni di gestione tecnica e leadership, per poi spostarsi allo sviluppo e all’implementazione di strategie operative e organizzative. In questi ruoli, Strähnz si è specializzato nello sviluppo, nella semplificazione e nella guida della fornitura di programmi complessi e con tempi ristretti, acquisendo un’esperienza cruciale per Sauber e poi per Audi.

“Sono contento di dare il benvenuto a Stefan – ha detto Andreas Seidl, amministratore delegato del gruppo Sauber/Audi in F1. Sono sicuro che porterà un incredibile bagaglio di esperienza, avendo vinto tantissime gare e campionati. Rafforzerà il nostro gruppo dirigente, svolgendo un ruolo fondamentale nel guidare l’efficacia complessiva della squadra, ottimizzando la regolamentazione finanziaria man mano che diventeremo team ufficiale Audi. Lavorerà a stretto contatto con me e con tutti i nostri dipartimenti tecnici, operativi e finanziari, tutti in espansione.

“Sono orgoglioso ed entusiasta di unirmi alla Sauber in questo percorso di passaggio in Audi – ha affermato Stefan Strähnz. Ho vissuto un viaggio simile in precedenza, applicherò tutto il mio apprendimento in questo nuovo e stimolante programma per sviluppare strumenti, processi e cultura necessari per un successo a lungo termine sia in pista che fuori. E’ un privilegio di entrare a far parte di un marchio così iconico come Audi, considerando tutti i successi tecnologici avuti nella sua storia del motorsport. Siamo ambiziosi, vogliamo vincere campionati in Formula 1″.