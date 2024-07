Formula 1 | Marko ammette le difficoltà della Red Bull

Formula 1 Red Bull Marko – Tramite le colonne di GrandPrix 247, Helmut Marko ha ammesso il periodo di grande difficoltà che sta attraversando la Red Bull nelle ultime settimane, precisando come la RB20 – ad oggi – non sia più la vettura da battere all’interno dello schieramento.

Grazie alle novità introdotte a Miami, la McLaren è riuscita ad azzerare il gap che accusava fino alla Cina, garantendosi una posizione di predominanza sul piano tecnico e di performance. Qualcosa di non totalmente sfruttato fino ad oggi, ma che ovviamente pone la squadra come prima antagonista della Red Bull per la conquista di entrambi i campionati.

A questa formula va inoltre aggiunta la Mercedes, vincitrice delle ultime due prove (Austria e Gran Bretagna) e pronta a riproporsi al vertice grazie ad una W15 finalmente in grado di esprimersi al meglio in ogni condizione di utilizzo. Un bel pacchetto di mischia, inatteso all’inizio di questa stagione, che dovrà spingere la Red Bull a migliorare in vista del prosieguo di questa annata.

Marko e le difficoltà della Red Bull

“Al momento siamo in difficoltà e non abbiamo la vettura più veloce. Fortunatamente Max è tra le nostre fila e questo ci sta aiutando a fare la differenza nel confronto con i rivali. Dobbiamo recuperare, anche perché la McLaren è ad oggi la miglior vettura del lotto, grazie anche e soprattutto alle novità tecniche introdotte a Miami. E’ veloce ovunque e in tutte le condizioni. Inoltre sembra che Mercedes sia riuscita a raggiungere il loro livello. Porteremo delle novità in Ungheria e speriamo che vadano bene. Al momento siamo in svantaggio e dobbiamo lavorare per riproporci allo stesso livello dello scorso anno. Fortunatamente abbiamo un buon vantaggio in entrambe le classifiche e possiamo gestire al meglio questo periodo di transizione”.