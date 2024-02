F1 | Bottas tornerebbe con piacere in Mercedes

Proprio il giorno dell’annuncio scioccante di Hamilton in Ferrari Valtteri Bottas ha pubblicato una foto sui social direttamente da Brackley facendo intendere di essere lì. Il finlandese, come confermato da lui stesso, era davvero lì ma non per incontrare la Mercedes in ottica 2025.

Ciononostante l’attuale pilota Sauber, il cui contratto con Hinwill è in scadenza, non chiude le porte ad un clamoroso ritorno alla corte di Toto Wolff. Dopotutto la Mercedes è la scuderia con cui ha vinto dieci GP e con la quale si è laureato due volte vice campione del mondo. Bottas ammette che la sua priorità sarebbe far parte del progetto Audi Sauber, ipotesi però alquanto remota, poiché Audi per il suo ingresso in F1 sta già valutando alti profili, tra cui quello di Carlos Sainz.

“Ero davvero a Brackley il giorno prima della notizia su Hamilton – le parole di Bottas -. Anche se ero lì per altri affari. Non ho ancora sentito a telefono Toto Wolff, ma non c’è dubbio che tornerei volentieri in Mercedes. La mia priorità è la Sauber e capire i margini per far parte del progetto Audi, ma non escludo nessuna ipotesi”.