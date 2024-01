Manca ormai un mese ai test del Bahrain, mentre la settimana successiva sarà finalmente tempo di gare e di Formula 1. La Red Bull è senza alcun dubbio la squadra da battere, ma c’è tanta curiosità su chi sarà la contendente al titolo, semmai ci sarà, vista l’incredibile progressione del team di Milton Keynes nel 2023, con Verstappen irraggiungibile praticamente per tutti e per l’intera stagione. Gerhard Berger, intervistato dal Kronen Zeitung ha stilato una sorta di classifica, nella quale la Ferrari potrebbe essere la seconda forza del mondiale, e occhio alla McLaren.

“Credo che la McLaren sia sulla buona strada – ha ammesso Berger. Possono fare il passo successivo così da essere dei seri contendenti della Red Bull, ma vedo la Ferrari come seconda forza. Fred è arrivato solo l’anno scorso, aveva bisogno di tempo, adesso è passato un po’ di tempo, sono arrivate nuove persone e credo che la squadra sia capace di fare un ulteriore passo in avanti. Non dobbiamo dimenticare però come la Red Bull sia un punto di riferimento, così come Max, Newey, Marko e Horner. Hanno un management fortissimo e un pilota di primissimo livello, sarà difficile superarli, e credo che siano ancora davanti a tutti”.