F1 Benoit Hamilton – Tramite le colonne del quotidiano Blick, l’esperto giornalista svizzero Roger Benoit ha espresso una valutazione sul clamoroso divorzio tra Lewis Hamilton e la Mercedes, precisando come l’inglese potrebbe ritrovarsi ad affrontare un’annata difficile all’interno della compagine capitanata da Toto Wolff.

Il sette volte iridato, infatti, non avrà voce in capitolo in merito allo sviluppo della futura W16 e con ogni probabilità verrà reso all’oscuro di eventuali aggiornamenti che saranno portati in pista di gara in gara. Una situazione difficile che renderà l’aria a Brackley certamente non leggera.

Benoit prevede un’annata difficile per Hamilton

“Per Lewis Hamilton si prospetta un’annata difficile con Mercedes e George Russell. Lewis sarà escluso da tutte le discussioni in merito allo sviluppo e probabilmente dovrà andare avanti da solo. Ogni cassetto, ogni porta non saranno accessibili per lui, visto che il suo approdo in Italia potrebbe provocare un travaso di dati e informazioni”.

I termini dell’accordo di Hamilton

L’inglese, ricordiamo, ha firmato un contratto con la Ferrari a partire dalla stagione 2025. Voci di corridoio parlano di un accordo triennale da 50 milioni di euro a stagione esclusi bonus. Un accordo più alto rispetto a quello attuale da 40 milioni circa con la scuderia capitanata da Toto Wolff.