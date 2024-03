F1 | Mercedes, tutta la delusione di Wolff: “Abbiamo sbagliato”

Grande delusione in casa Mercedes per il risultato del Gran Premio del Bahrain. A Brackley si aspettavano un sabato sera totalmente diverso, c’erano grandi premesse sulla W15, ma sia Russell che Hamilton hanno avuto diversi problemi con il sistema di raffreddamento, il motore è andato oltre le temperature normali e questo non ha permesso ai piloti inglesi di essere competitivi. Wolff, team principal del team anglo/tedesco non nasconde il grande rammarico per quanto accaduto a Sakhir, evidentemente anche lui si aspettava ben altro.

“Abbiamo sbagliato sul sistema di raffreddamento – ha ammesso Toto. Per gestire il problema siamo stati costretti a perdere prestazione, quindi bisogna vedere cosa non è andato per il verso giusto, perché abbiamo dato ai piloti una macchina non sufficientemente competitiva. Voglio esaminare tutti i dati per assicurarmi che tutto vada per il verso giusto in Arabia Saudita. Questa è una vettura nuova di zecca, stiamo imparando a conoscerla sempre di più, e qui in Bahrain si è vista una parvenza di prestazione, ma non siamo riusciti a dimostrarlo”.

“Gara deludente – dichiara Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. Abbiamo avuto problemi di surriscaldamento sin dall’inizio, quindi dovevamo gestire per la maggior parte della gara. I piloti hanno fatto del loro meglio per portare le macchine a casa: George ha cercato di difendersi dagli altri, mentre Lewis inseguiva quelli davanti. Alla fine parliamo di una quinta e settima posizione, probabilmente il meglio possibile con i problemi riscontrati. Abbiamo sotto performato, è deludente, adesso dovremo esaminare il tutto, anche l’assetto poiché era chiaro come nessuno dei due piloti fosse soddisfatto del bilanciamento. Sono tutte sfide per una nuova monoposto, pensiamo a Jeddah”.