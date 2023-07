F1 | AlphaTauri, Ricciardo in Q2: “Sento di aver già fatto dei bei passi avanti”

La prima qualifica della sua stagione ha visto Ricciardo qualificarsi in tredicesima posizione. L’australiano continua il suo processo di adattamento, e in un solo weekend ha già testato la AT04 in condizioni di asciutto e bagnato. Ad ogni tornata sono evidenti i passi avanti – il pilota non ha guidato una vettura di Formula 1 per più di sei mesi – e la prima qualifica lo vede mettersi comunque davanti al compagno di squadra Yuki Tsunoda.

“L’importante è che io mi sia rimesso al volante, che mi senta di nuovo bene e che sia a mio agio con la vettura e con la squadra – ha detto come prima cosa Ricciardo – sento di aver fatto dei bei passi avanti negli ultimi due giorni e di aver imparato relativamente in fretta e, se continueremo a migliorare da qui in poi, sarò felice. Non è stato il più facile dei weekend, con la pioggia al venerdì e la diversa assegnazione degli pneumatici, ma sono contento di esser stato competitivo in qualifica. L’atmosfera della gara non mi tornerà del tutto nuova, in fin dei conti mi sono preso solo mezza stagione di pausa, quindi domani sarà divertente. Naturalmente, se ci saranno dei distacchi, vedrò cosa può fare la macchina”.

Termina in Q1, invece, la qualifica di Tsunoda. Il giapponese aveva mostrato un ottimi ritmo nelle prove libere, restando di molto davanti al compagno di squadra. L’Alternative Tyre Allocation potrebbe aver contribuito al risultato, ma Yuki è convinto che la vettura possa avere il giusto passo per recuperare posizioni in gara.

“Oggi è stata dura. Non è bello essere eliminati in Q1, sono deluso. Non sono riuscito a migliorare e ho mancato l’ingresso in Q2 ed è un peccato. Il passo c’era e sento che abbiamo fatto un passo avanti con la nuova ala posteriore, ma non sono riuscito a massimizzare le mie performance – ha ammesso Tsunoda – ci servirà da lezione per il futuro, ma ora sono parecchio frustrato per aver perso l’opportunità di massimizzare il mio ritmo. La diversa assegnazione degli pneumatici per le qualifiche di questa settimana è stata divertente e impegnativa, perché ha reso le sessioni più complicate, ma non influisce sulla gara di domani. Da quello che abbiamo visto in prova, il passo gara sembra buono, quindi spero di poterlo sfruttare al massimo e guadagnare quante più posizioni possibile”.