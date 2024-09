Ferrari | Domenica in rimonta per Leclerc e Sainz a Singapore

Ferrari F1 GP Singapore – La Scuderia Ferrari HP esce da Singapore con un’altra prova solida da parte di squadra e piloti. Charles Leclerc ha recuperato quattro posizioni, chiudendo al quinto posto, mentre Carlos Sainz, alla sua duecentesima gara in Formula 1, ha risalito cinque posizioni per concludere settimo, dopo una partenza difficile che lo aveva visto scivolare in dodicesima piazza.

In particolare, Leclerc, dopo la sosta, ha mantenuto un ritmo simile a quello dei leader Lando Norris e Max Verstappen, confermando che, se fosse partito più avanti, avrebbe potuto lottare per la vittoria. I 18 punti raccolti consentono alla Ferrari di consolidare il terzo posto nel campionato costruttori, mentre Leclerc rimane terzo tra i piloti e Sainz conferma la quinta posizione.

Strategie diverse per i piloti Ferrari

Sia Leclerc che Sainz sono partiti con pneumatici Medium, ma le loro gare hanno seguito strategie molto diverse. Leclerc ha avuto una buona partenza, superando Yuki Tsunoda e mettendosi alle spalle di Nico Hulkenberg e Fernando Alonso, mentre Sainz ha perso due posizioni, rimanendo intrappolato in un trenino di vetture con DRS. Il team ha deciso di far rientrare presto lo spagnolo ai box, al giro 13, per montare le gomme Hard, consentendogli di correre senza traffico e di risalire fino al sesto posto al giro 43 grazie a una gestione accurata degli pneumatici.

Leclerc, invece, è rimasto in pista fino al giro 36, gestendo bene le sue gomme Medium e rientrando in ottava posizione, davanti a Hulkenberg, con gomme molto più fresche rispetto ad Alonso, che ha superato senza difficoltà nel giro di due tornate. Al giro 43, il team ha invertito le posizioni tra i due piloti, permettendo a Leclerc di lanciarsi all’inseguimento delle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

Sainz ha poi gestito la settima posizione, mantenendo Alonso a distanza di sicurezza. Leclerc ha sorpassato facilmente Hamilton a dieci giri dalla fine e ha raggiunto Russell a cinque giri dal termine, ma al Marina Bay Street Circuit, dove i sorpassi sono particolarmente difficili, serviva un ritmo più sostenuto per completare l’attacco. Le gomme Hard di Leclerc, ormai usurate, non gli hanno permesso di andare oltre il quinto posto, mentre Sainz ha concluso settimo, massimizzando il potenziale della sua gara.

Prossimo appuntamento a Austin

Ora il Mondiale si prende una pausa di quasi un mese. La prossima gara è fissata per il 20 ottobre ad Austin, con il Gran Premio degli Stati Uniti.