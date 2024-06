F1 | Norris a gamba tesa su Verstappen: “Se non chiede scusa perde il mio rispetto”

F1 GP Austria Norris – Entrata a gamba tesa di Lando Norris su Max Verstappen al termine dell’ultimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Intervistato da Sky Sport al termine della gara di quest’oggi, l’inglese non ha usato parole dolci nel confronto dell’amico e rivale, evidenziando come quest’ultimo non abbia rispettato le regole d’ingaggio in pista. Dal suo punto di vista, Verstappen ha cambiato più volte direzione mentre subiva il suo attacco, aspetto che alla fine l’ha portato ad impattare contro di lui all’esterno di curva 4, procurando il suo ritiro per i danni alla vettura.

Una dichiarazione forte, diretta, che quasi certamente farà discutere nella marcia di avvicinamento al prossimo appuntamento mondiale in programma a Silverstone tra meno di sette giorni.

Norris duro su Verstappen dopo il GP Austria

“Sono deluso e amareggiato. Onestamente non saprei che altro dire dopo la gara di oggi. Mi aspettavo una battaglia corretta, dura ma corretta, e purtroppo credo che alla fine non sia andata in questa maniera. E’ davvero dura da accettare. Alla fine credo di aver gestito al meglio la corsa, senza alcun tipo di errore, ma ad oggi l’unica cosa che possiamo fare è guardare alla prossima corsa. I movimenti di Max in frenata?

C’è una regola e non è possibile reagire alla mossa che viene fatta dal pilota che sta alle spalle. Lui ha compiuto tutto ciò tre volte su tre. Due volte sono riuscito ad evitarlo, mentre alla terza è andata come tutti avete visto. Lui ha chiuso e mi è venuto addosso, rovinandomi la gara. Io non credo di aver compromesso la sua corsa come lui ha fatto con me, ma alla fine non posso farci nulla. Ho fatto del mio meglio ma non è stato sufficiente. Io purtroppo non potevo fare niente di diverso. Il mio rapporto con Max? Dipenderà molto dalle sue parole. Se dirà che non ha fatto nulla di sbagliato, allora credo che perderà il mio rispetto”.