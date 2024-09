Ferrari | Vasseur: “Leclerc colto di sorpresa da Piastri, forse ci voleva un approccio diverso”

C’è rammarico in casa Ferrari per la mancata vittoria di Baku. Charles Leclerc ha chiuso al secondo posto alle spalle di Piastri, bravo ad approfittare del pit-stop probabilmente ritardato dalla Scuderia, ma anche di un approccio “morbido” del monegasco sulla gomma hard, probabilmente troppo conservativo. Alla fine, infatti, l’australiano è andato via, e il #16 ha consumato i suoi pneumatici nel tentativo di sorpassarlo nuovamente. Mani nei capelli invece per Sainz, il quale ha buttato un sicuro podio per via dell’incidente con Perez, nel quale molto probabilmente avrebbe potuto e dovuto fare di più per evitarlo.

“E’ vero che lunedì Charles non ha girato, questo non ha aiutato, ma non è una scusa – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Probabilmente è stato ottimista dopo il primo stint, perché eravamo a nostro agio e l’introduzione della gomma era molto importante, quindi non ha spinto tanto all’inizio e forse non è stato l’approccio giusto in quella fase. Alla fine è stato molto difficile sorpassare di nuovo Piastri, e quando sei dietro distruggi le gomme più di quando sei davanti, essendo nello sporco. Nel primo giro dello stint con le dure era importante proteggere gli pneumatici, certo lo è di più proteggere la prima posizione, ma forse non l’ha visto, non credeva fosse così veloce sul dritto e l’ha colto di sorpresa”.

“Ala anteriore McLaren? Non è uno svantaggio tecnico per loro sicuramente, ma possiamo vincere con il nostro pacchetto: eravamo in pole e abbiamo dominato nel primo stint, quindi prima di parlare del prossimo aggiornamento bisogna fare il meglio con ciò che è a disposizione adesso, e penso che avessimo il margine per fare meglio tutti insieme, ma è andata così, è un podio e stiamo facendo più punti della Red Bull. Chiaramente siamo frustrati, specialmente per l’incidente di Carlos e il fatto che abbiamo perso con Piastri. E’ stata una gara buona e intensa, alla fine erano entrambi al limite con le gomme, ma non si può sempre vincere, quindi credo che alla fine siamo riusciti a fare un buon lavoro”.