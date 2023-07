F1 | Stangata track limits: 10 secondi a Sainz, Hamilton, Gasly e Albon. 30 a Ocon

La direzione gara ha fatto sapere tutte le penalità date dopo il Gran Premio d’Austria a seguito del reclamo dell’Aston Martin. La classifica subirà un’importante variazione, visto che piloti come Sainz, Hamilton, Gasly e Albon hanno ricevuto dieci secondi da aggiungere alla classifica finale. Ben trenta per Esteban Ocon, mentre de Vries 15, Sargeant ancora 10 e Tsunoda 5. Di seguito la sentenza della FIA con tanto di foto allegata per capire, in attesa della classifica finale, su come si è ragionato in direzione gara per gestire questa terrificante situazione dei track limits.

SENTENZA FIA

Le sanzioni sono applicate come segue: per quattro infrazioni, cinque secondi di penalità; per cinque infrazioni, dieci secondi. Poi è stato consentito un reset per l’eccessivo numero di violazione dei track limits, e quindi riparte il conteggio. Dopo altre quattro infrazioni, verrà applicata una penalità di cinque secondi, di dieci dopo cinque infrazioni. I commissari sportivi raccomandano caldamente di trovare una soluzione alla situazione track limits su questo circuito.

CLASSIFICA FINALE

