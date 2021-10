F1 | Aston Martin, Sebastian Vettel conquista un punto ad Austin

Sebastian Vettel conquista un punto ad Austin. Il quattro volte campione del mondo ha giocato di strategia in qualifica, in modo da essere il primo dei tre penalizzati in griglia – con Alonso e Russell ad occupare l’ultima fila. Nelle prime tornate il tedesco guadagna posizioni, avvicinandosi lentamente alla zona punti. Mancano due giri alla fine quando Raikkonen, decimo, perde il controllo della sua Alfa Romeo andando fuori pista e lasciando il via libera all’ex compagno di squadra, che entra quindi in zona punti terminando in decima posizione. Vettel conquista l’unico punto del weekend per l’Aston Martin, mentre Stroll è solo tredicesimo dopo un incidente al via che compromette la sua gara.

“Siamo riusciti a conquistare solo un punto oggi e abbiamo dovuto lottare duramente. E’ stata una bella rimonta dopo la penalità di ieri, e avevamo un buon ritmo con l’aria pulita. Come previsto, è stata una gara difficile per tutti per la gestione delle gomme con le alte temperature della pista. Ero felice quando tutti sono entrati in anticipo ai box, perché avevamo una chance per andare più lunghi – ha spiegato Seb – così abbiamo avuto gomme più fresche alla fine, nel momento cruciale, e siamo così riusciti ad entrare tra i primi dieci. E’ stata una buona strategia da parte della squadra. Con un paio di giri in più avremmo potuto prendere Yuki Tsunoda, ma siamo partiti ultimi e conquistare un punto è già un buon risultato“.