F1 | Aston Martin, Cowell: “Verstappen? Nella mia testa ci sono miglioramenti per Stroll e Alonso”

Se è stata pretattica o meno lo scopriremo nei prossimi mesi, ma a Jeddah dove il Circus ha corso nell’ultimo weekend Andy Cowell non ha cavalcato la possibilità che Aston Martin ingaggi Max Verstappen nel 2026.

Il nome dell’olandese, complici le difficoltà della Red Bull, è il nome più chiacchierato del momento. I rumors lo vogliono conteso tra Mercedes e la stessa ASton Martin, con la scuderia di Lawrence Stroll che ha portato avanti lo scorso anno un’incredibile campagna di rafforzamento tecnici che ha toccato l’apice con l’ingaggio del Genio Adrian Newey, ma sull’olandese campione del mondo in carica è stato lapidario Cowell: la squadra di Silverstone continuerà a puntare su Fernando Alonso e su Lance Stroll anche l’anno prossimo, stagione che vedrà l’introduzione del nuovo regolamento.

“Siamo incredibilmente fortunati ad aver ingaggiato due piloti di grande esperienza per i prossimi due anni, e questo significa che posso concentrarmi sul tentativo di migliorare l’azienda e progettare auto da corsa veloci”, ha dichiarato Cowell intervistato nella press conference del venerdì di Jeddah.

Cowell, continuando con il proprio intervento, ha detto: “Se non c’è spazio per Max Verstappen nel 2026? Sto dicendo che la mia testa è piena di miglioramenti per l’azienda in modo da poter fare una macchina da corsa veloce per Lance e Fernando”.

