F1 | GP Arabia Saudita, la griglia di partenza

F1 GP Arabia Saudita – Vi riportiamo la griglia di partenza del prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Grazie ad un super “superlativo”in Q3, Max Verstappen si è guadagnato la prima piazzola di partenza, lasciandosi alle spalle la Ferrari di Charles Leclerc e l’altra Red Bull di Sergio Perez.

In quarta posizione ha trovato posto uno stoico Fernando Alonso, bravo ad ottimizzare il potenziale della propria AMR24, seguito a ruota dalle McLaren con Oscar Piastri davanti a Lando Norris e George Russell, oltre che l’altra Mercedes di Lewis Hamilton. A completare lo schieramento dei primi dieci Yuki Tsunoda e Lance Stroll.

11° Oliver Bearman, con l’inglese – al debutto assoluto sulla Ferrari SF-24 in sostituzione di Carlos Sainz – che non è riuscito ad agganciare la top dieci in qualifica per appena 40 millesimi. Appuntamento alle 18.00 di questo pomeriggio per la partenza del Gran Premio dell’Arabia Saudita sul tracciato che si snoda sulle sponde del Mar Rosso.

Alonso on the second row, Bearman starting from P11 in his first F1 race 💪

Expect the unexpected on the charge down to Turn 1 in Jeddah 🍿#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/kZTOdH8PID

— Formula 1 (@F1) March 8, 2024