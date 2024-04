F1 | Aston Martin nega offerta per Adrian Newey

Non solo piloti. Anche il mercato tecnico è più che mai vibrante in queste settimane. Tra i nomi maggiormente chiacchierati ci sarebbe quello di Adrian Newey, con il fuoriclasse degli ingegneri che potrebbe – il condizionale è più che mai d’obbligo in questi casi – lasciare la Red Bull condizionata in questi mesi dal sexgate che ha visto al centro della ribalta mediatica il team principal Chris Horner.

Il futuro di Newey parrebbe dunque ancora da scrivere, anche se non sono mancate indiscrezioni su eventuali future destinazioni. Tra le quali non ci sarebbe solamente la Ferrari, che in passato a più riprese ha cercato di ingaggiare ma invano il progettista inglese, ma anche l’Aston Martin che si vocifera aver presentato un’offerta importantissima. Anche se a diretta domanda, il team principal della squadra di Silverstone Mike Krack ha negato questo scenario sottolineato l’importanza dell’attuale staff tecnico.

“No, no – ha riferito Krack discutendo ai microfoni di Sky Sports F1 – Abbiamo un team tecnico molto forte con Dan (Fallows), Tom (McCullough), Luca (Furbatto) e Bob Bell che si sono uniti a noi recentemente”.

Krack ha poi aggiunto: “Quindi siamo abbastanza soddisfatti della squadra che abbiamo in questo momento”.