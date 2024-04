F1 | Verstappen sulla corte di Wolff: “Lo capisco, mi vuole sulla sua macchina”

Il sogno oramai non velato di Toto Wolff è quello di portare Max Verstappen in Mercedes come sostituito di Lewis Hamilton, con l’inglese che si è promessa alla Ferrari dove prenderà il posto di Carlos Sainz a partire dal 2025. Il team principal della Stella, cavalcando anche il periodo poco felice in casa Red Bull a seguito del sexgate che ha travolto Chris Horner, ha infatti ammesso di puntare all’olandese anche se non mancano chiaramente alternative per scegliere il futuro compagno di squadra di George Russell.

Verstappen, discutendo della corte di Wolff, ha riferito di non esserne sorpreso ma al tempo stesso non ha intenzione di guardare altrove in questo momento anche perché la Red Bull continua ad avere un vantaggio importante a livello tecnico sulla concorrenza. Soprattutto nei confronti della Mercedes che con il nuovo regolamento ad effetto suolo non è ancora riuscita a progettare una vettura competitiva per il vertice.

“Non può fare nient’altro. Capisco perché lo fa – ha dichiarato Verstappen, intervistato da De Limburger – Non può ignorarmi. In passato, anche prima della Red Bull, abbiamo avuto colloqui con la Mercedes. Poi hanno detto: devi fare questo e quello per avere successo. Penso di aver ora mostrato come doveva essere fatto. Mi vogliono su quella macchina, lo capisco. Qualche anno fa ovviamente c’era un po’ più di tensione tra noi e la Mercedes…”.

L’olandese, continuando a parlare della Mercedes, ha detto: “Vorrei dire qualcosa in più. Ma tutto può essere perdonato e dimenticato. Questo vale per entrambe le parti. Ma questo non significa che penso a guidare da qualche altra parte in questo momento. Inoltre la Mercedes non ha l’auto più veloce al momento. Questa è la Red Bull”.