F1 | Red Bull, Marko: “Rinnovo di Perez? Presto per parlarne”

Nessuna fretta per il rinnovo di Sergio Perez. Helmut Marko ha inviato alla calma per quel che riguarda un eventuale prolungamento contrattuale del messicano, attualmente legato alla Red Bull almeno fino alla fine della stagione. Lo storico consulente austriaco di Milton Keynes ha infatti ammesso come il mercato sia venuto prepotentemente alla ribalta dopo l’annuncio di Lewis Hamilton in Ferrari, con il sette volte campione del mondo che a partire dal 2025 guiderà per la Rossa.

Nonostante lo scacchiere del mercato abbia iniziato a muovere le pedine, Marko ha sottolineato come sia Red Bull che Mercedes non abbiano alcun tipo di urgenza nel dover programmare il futuro della rispettive line up. Ricordiamo come Perez sia chiamato ad una stagione di riscatto dopo le difficoltà patite nel 2023, dove nonostante i vari errori commessi è comunque riuscito a conservare il secondo posto nel Mondiale precedendo Hamilton.

Il 2024 è iniziato molto bene per Perez, ottenendo due piazzamenti a podio nelle prime due gare ed essendo l’unica Red Bull a traguardo nella trasferta di Melbourne.

“Se Red Bull prolungherà il contratto di Perez alla fine della stagione? È troppo presto per fare ipotesi su questo. Tutto ciò è stato innescato dalla decisione anticipata di Hamilton di andare alla Ferrari. Sia la Mercedes che la Red Bull possono aspettare per prendere una decisione in questo momento”.

Marko poi discutendo dell’ammirazione di Toto Wolff nei confronti di Max Verstappen, con il team principal della Mercedes che non ha nascosto pubblicamente il desiderio di ingaggiare il tre volte campione del mondo, ha detto: “Lo vuole. Vettel e Antonelli sono nomi con un grande passato e forse un grande futuro. Ma nessuno ha lo stesso livello di Verstappen”.