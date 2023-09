F1 | Aston Martin, Lance Stroll salta il GP di Singapore

Lance Stroll salta il Gran Premio di Singapore, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di Formula 1, in programma quest’oggi sul tracciato cittadino di Marina Bay. Il canadese, nella giornata di ieri, è stato protagonista di un violento impatto all’uscita dall’ultima curva negli istanti finali della prima manche di qualifica.

L’Aston Martin, in comune accordo con il proprio alfiere, ha dunque deciso di non scendere in pista quest’oggi con l’AMR23 numero 18 per permettere allo stesso Stroll di riprendersi in vista della prossima gara che si svolgerà tra una settimana sulla pista di Suzuka.

Singapore Grand Prix statement. — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 17, 2023

“L’intero team è sollevato dal fatto che Lance sia riuscito a scendere dall’auto dopo l’incidente di ieri, tuttavia sente ancora le conseguenze di un incidente di tale impatto – ha dichiarato il team principal dell’Aston Martin Mike Krack – La priorità è che si riprenda completamente e velocemente. Congiuntamente abbiamo deciso che salterà la gara di questa sera e si concentrerà completamente sul ritorno nell’abitacolo per il Gran Premio del Giappone del prossimo fine settimana”.