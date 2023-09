Formula 1 | Williams, qualifica difficile per Albon e Sargeant a Singapore

Formula 1 GP Singapore Williams – Sabato difficile per Alexander Albon e Logan Sargeant a Marina Bay, teatro del prossimo Gran Premio di Singapore. A causa di un feeling mai sbocciato con la pista e la vettura, anche a causa di diversi problemi tecnici che hanno ridotto e di parecchio il chilometraggio nelle libere del venerdì, il thailandese non è riuscito ad andare oltre la 14° piazza, aspetto che lo costringerà ad una gara di rimonta all’interno sull’angusto cittadino asiatico. Peggio invece è andata al pilota statunitense, visto che quest’ultimo – a causa di una sbavatura nel tentativo finale in Q1 – scatterà dalla 18° piazzola.

“La 14° posizione è il risultato massimo che potevamo ottenere in qualifica”, ha affermato il thailandese. “In Q2 non sentivo il grip della Q1 e non so se tutto ciò è stato provocato dal tempo trascorso nel box o dalla preparazione del giro veloce. Questo week-end siamo stati in pista per pochi chilometri a causa di alcune noie e questo ha influito sulla performance. Le gomme sono molto morbide e richiedono una preparazione particolare, aspetto che probabilmente non siamo riusciti ad approfondire. Ci concentreremo sulla gara per recuperare quante più posizioni possibili, anche se sarà difficile”.

Qui invece le impressioni di Sargeant: “Le qualifiche sono state complicate e la pista si evolveva di giro in giro. Alla fine ho concluso un buon giro in Q1, ma nel secondo tentativo ho avuto un bloccaggio al posteriore un problema ad una scalata che mi hanno fatto perdere almeno mezzo secondo. Probabilmente questo gap mi avrebbe portato in lotta per la Q2. Sarà una gara difficile, ma dobbiamo essere ottimisti. Voglio provare a recuperare posizioni. La vettura è migliorata rispetto a venerdì e speriamo che tutto ciò ci aiuti a gareggiare per la zona punti”.