F1 | Alpine, Gasly sul podio di Zandvoort: ricompensa per il lavoro svolto dal team

Tra le note positive emerse a Zandvoort, primo appuntamento della seconda metà di stagione, figura senza ombra di dubbio il nome di Pierre Gasly. Il francese ha infatti ottenuto un’ottima terza posizione, favorita dalla penalità di cinque secondi subita da Sergio Perez, che ha gli ha permesso di tornare a riassaporare un podio in gara dopo ben due anni di assenza. Un grande risultato, dopo una prima parte di campionato difficile, che permette all’ex alfiere dell’AlphaTauri di guardare con positività al futuro.

“Sei molto soddisfatto quando ricevi una ricompensa per il lavoro fatto da tutto il team – ha dichiarato Gasly, intervistato domenica nella press conference post GP – Bisogna guardare al pacchetto che si ha a disposizione. E ovviamente l’anno scorso con AlphaTauri non eravamo neanche lontanamente vicini al podio in nessun situazione. Semplicemente non avevamo la velocità. Penso che quest’anno ci siamo avvicinati molto a Monaco, correndo in terza posizione ed è stata chiaramente un’occasione persa, con una sorta di sosta extra, che non era necessaria”.

Gasly, completando la propria disamina, ha poi aggiunto: “In una stagione come questa bisogna continuare a provare sempre e ci sarà un punto in cui le cose andranno bene e oggi è successo, ed è stata probabilmente la gara più impegnativa dell’anno. C’erano molti ostacoli. Ci sono stati molti momenti in cui avremmo potuto sbagliare. Ma, come squadra, abbiamo semplicemente cercato di massimizzarlo ed è per questo che sono davvero contento e orgoglioso della squadra, perché non siamo stati davvero fortunati ma bisogna tenere d’occhio le aree in cui si può migliorare. Ed è quello che abbiamo fatto. La top 3 ottenuta a Spa è diversa. Ovviamente è sempre stato un terzo posto, ma ottenuto in una Sprint e non sono riuscito a salire sul podio. Questo è molto meglio. E spero che potremo ripartire da lì con i ragazzi”.