F1 | Aston Martin, Krack loda il talento di Alonso

Tra le importanti novità che hanno caratterizzato la scorsa stagione figura senza dubbio il passaggio di Fernando Alonso in Aston Martin. Lo spagnolo, dopo aver chiuso l’esperienza con l’Alpine che ha sancito il suo ritorno in Formula 1 dopo qualche anno di assenza, ha deciso di sposare il progetto di Lawrence Stroll prendendo il posto di Sebastian Vettel.

In un anno caratterizzato da alti e bassi Alonso si è tolto però varie soddisfazioni alla guida della AMR23, anche se non è ancora riuscito a centrare la vittoria numero 33 in carriera. Mike Krack, discutendo dello spagnolo, ne ha esaltato il talento sottolineando come Fernando spinga continuamente la squadra ad alzare l’asticella. Alonso ha concluso il campionato 2023 con 206 punti all’attivo, chiudendo così al quarto posto nel Mondiale piloti.

“Ciò che Fernando ci ha portato è semplicemente eccezionale – ha affermato Krack, in una recente intervista pubblicata sul sito dell’Aston Martin – Ci spinge avanti e ci rende migliori: è davvero tutto semplice. È estremamente ambizioso e vuole lottare per il podio ogni fine settimana”.

Il team principal della scuderia inglese ha poi aggiunto: “L’esperienza che porta è preziosa, ma anche l’impegno. Non è uno di quei piloti che arrivano durante un fine settimana di gara, fanno le loro cose e poi spariscono. C’è sempre un’altra domanda, un altro messaggio WhatsApp che arriva, costantemente alla ricerca di cose che potremmo migliorare”.

L’ingegnere lussemburghese, completando il proprio discorso sul due volte campione del mondo, ha detto: “Averlo in giro alle tue spalle fornisce tutta la motivazione di cui chiunque potrebbe aver bisogno. Non vedo l’ora di vedere cosa potrà fare nel 2024, ora che ha avuto un anno per integrarsi completamente nell’Aston Martin”.