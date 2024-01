F1 | Aston Martin, Alonso promuove il rapporto con Lance Stroll

L’ultima stagione ha regalato a Fernando Alonso non solo una nuova sfida professionale, con l’approdo in Aston Martin dove ha preso il posto del quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, ma anche il doversi rapportare con un nuovo compagno di squadra: Lance Stroll.

Nonostante le difficoltà che hanno accompagnato il 2023 del canadese, iniziato con l’infortunio alla mano che lo ha costretto a saltare i test pre stagionali in Bahrain, Alonso ne ha sottolineato la determinazione nel voler rimettersi in carreggiata malgrado una monoposto con la quale non è riuscito a trovare sempre feeling ideale.

“Il rapporto con Stroll è stato molto buono – ha riferito Alonso, citato da Formual1.com – Penso che abbiamo un rapporto davvero unico, rispetto a qualsiasi squadra per cui ho lavorato e in qualsiasi squadra che conosco in questo paddock”.

Lo spagnolo continuando ha aggiunto: “Parliamo molto, siamo in contatto ogni settimana al telefono, in fabbrica, alle gare, e cerchiamo di assicurarci di andare tutti nella stessa direzione e condividiamo molte cose”.

Alonso, completando il proprio discorso sul compagno di squadra, ha detto: “Ha attraversato alcune difficoltà nell’ultimo anno. La macchina ha cambiato comportamento e lui stava faticando un po’ più di me, ora penso che abbiamo sistemato alcune cose sulla macchina ed è tornato al top della forma. È stato impressionante vedere la sua dedizione e la sua motivazione negli alti e bassi, all’inizio dell’anno con la mano rotta, e poi a metà stagione dovendosi fronteggiare con alcune criticità. È stato così determinato a rimettere le cose a posto e alla fine lo ha fatto, dopo il Messico la gara in Brasile, la gara a Las Vegas. Questa è stata una sorpresa per me, il livello di impegno e il livello di motivazione che ha: è una buona notizia per la squadra”.