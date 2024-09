F1 | Ferrari-Hamilton, nessun rancore da parte di Sainz

Carlos Sainz non ha alcun tipo di astio nei confronti della Ferrari per la decisione da parte della scuderia del Cavallino di non rinnovargli il contratto, decidendo così di puntare su Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc a partire dalla prossima stagione. Lo spagnolo, che dal 2025 sarà un nuovo pilota della Williams sottoscrivendo con la scuderia di Grove un contratto dalla durata pluriennale, ha discusso della scelta di Maranello di affidarsi ad una vera star della Formula 1 nonché il pilota più vincente della storia del Circus.

Sainz è arrivato in Ferrari nel 2021, scelto dall’allora team principal Mattia Binotto come sostituto di Sebastian Vettel. Finora il 55 ha ottenuto in rosso tre vittorie, l’ultima delle quali conquistata quest’anno sul tracciato cittadino dell’Albert Park di Melbourne.

“Il fatto che me ne vada a fine anno non presuppone nulla di sbagliato tra me e la Ferrari – ha dichiarato Sainz, intervistato da The Athletic – Un sette volte campione del mondo ha voluto venire alla Ferrari negli ultimi anni della sua carriera, e ho dovuto farmi da parte e ovviamente lasciare il mio posto a Lewis. Non ho rancore a riguardo”.

Lo spagnolo, continuando con il proprio pensiero, ha voluto lasciare la porta aperta in chiave futura: “Probabilmente ho ancora da cinque a dieci anni di carriera davanti a me. Quindi perché dovrei chiudere la porta a un potenziale ritorno?”.

