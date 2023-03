F1 | Aston Martin, Alonso realista: “Non credo di poter battere la Red Bull”

Anche a Jeddah, su una pista completamente differente rispetto al Bahrain, l’Aston Martin ha dato una risposta importante risultando una delle monoposto più veloci e competitive. In qualifica Fernando Alonso ha ottenuto il terzo tempo ma grazie alla penalità che ha colpito Charles Leclerc, 10 posizioni per aver montato la terza centralina in stagione, partirà in prima fila accanto alla Red Bull del poleman Sergio Perez.

Un’occasione importante per Alonso che certamente cercherà di sfruttarla nel migliore dei modi, anche se in tutta onestà il due volte campione del mondo ha sottolineato di non avere chance di successo vedendo il passo nettamente superiore mostrato dalla Red Bull finora tra i muretti della pista saudita. Lo spagnolo infatti ha ammesso di pensare più a difendersi dalle monoposto che partiranno alle sue spalle piuttosto che battagliare con la RB19 numero 11 di Perez.

“Battere Perez? Non lo so – ha dichiarato Alonso, intervistato dai giornalisti presenti a Jeddah – Penso che non siamo ancora in quella posizione. Penso al ritmo puro, penso che la Red Bull sia in un altro campionato. E penso che dobbiamo concentrarci di più sulle squadre dietro. Quindi la Ferrari sarà molto forte. Mercedes, sono forti, e anche Alpine, sono veloci qui. Quindi penso che la nostra gara sia proprio alle nostre spalle. Ma abbiamo visto che Max non ha potuto completare le qualifiche per un problema meccanico, quindi cercheremo di cogliere l’opportunità”.

Alonso, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Non voglio sembrare pessimista, ma se vediamo il ritmo dell’intero weekend nelle prove libere, vediamo la gara in Bahrain, dobbiamo essere onesti con noi stessi e sapere che la Red Bull è un po’ più avanti di tutti. L’obiettivo non è lottare per la vittoria con Checo. Ma come ho detto prima, la Formula 1 non è scienza esatta, può succedere di tutto e oggi nessuno di noi metteva Verstappen P15 ma queste cose alle volte accadono. La cosa più importante è fare punti. Avremo entrambe le vetture tra le prime cinque.Cercheremo di concludere in queste posizioni e continuare ad accumulare punti per il Costruttori. Questo è l’obiettivo principale dell’Aston Martin quest’anno”.