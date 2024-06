GP Spagna | Ferrari, Vasseur: “Abbiamo perso una facile terza posizione”

Non può che esserci delusione in casa Ferrari per la terza fila del Gran Premio di Spagna. Leclerc e Sainz non sono riusciti a fare meglio della quinta e sesta posizione, entrambi staccati di tre decimi dalla pole position stellare di Norris, ma di conseguenza anche dalla prima fila. Le due SF-24 sono state anche beffate dalle due Mercedes di Hamilton e Russell, davanti per pochi millesimi. In ottica gara le cose potrebbero cambiare anche in favore della Scuderia di Maranello, così come spiegato dal team principal Frederic Vasseur, intervenuto su Sky poco dopo le qualifiche.

“Abbiamo deciso di risparmiare un set di gomme soft per domani e la Mercedes no, quindi penso sia un vantaggio per la prima parte di gara – ha detto Vasseur. Siamo un po’ delusi perché Charles ha commesso un errore in curva 5 e quindi abbiamo perso una facile terza posizione finale, però fa parte del gioco. Siamo così vicini tutti, quindi si deve spingere e gli errori si fanno. Non sono un grande fan di questo tipo di tracciato con curve lunghe, dobbiamo mettere tutto insieme per domani, ci aspetta un clima più freddo e speriamo che questo ci aiuti. Non mi aspettavo di essere più vicino con gli sviluppi, perché anche gli altri lavorano e non dormono, anche perché in queste piste l’impatto della gestione delle gomme è molto più grande del peso degli aggiornamenti”.

“Alla fine dobbiamo fare una bella gara domani e portare a casa punti importanti: sarà così fino a fine stagione, con alti e bassi, in alcuni weekend saremo davanti, in altri più in difficoltà, e quando siamo in terza fila l’obiettivo e fare il maggior numero di punti possibili. Quando si parla di fare punti vuol dire sempre migliorare la posizione di partenza e recuperare, però intendo dire che mancano ancora 15 gare alla fine ed è importate piazzarsi in ogni weekend. Possiamo rimontare e passare le due Mercedes per il podio. Poi, se sei terzo o quarto fai più punti rispetto alla prima e decima posizione. La pista più fredda potrebbe aiutarci, lo abbiamo visto in Q1, e in gara la direzione sarà quella.