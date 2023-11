F1 | Aston Martin, Alonso: guida da campione del mondo e batte Perez in volata

Fernando Alonso è tornato. Il digiuno dal podio durava ormai da troppo tempo, sin dal Gran Premio di Olanda. In Brasile ritroviamo quel Fernando che ci ha esaltato nella prima parte della stagione, ingaggiando una difesa incredibile su Sergio Perez. Alla partenza lo spagnolo scatta davanti conquistando la terza posizione, e così resta per tutto il corso della gara, fino a quando, a poco più di dieci giri dalla fine, il pilota della Red Bull si mette a poco più di un secondo di distanza, programmando di sferrare subito l’attacco e agguantare il podio. Fernando non ci sta: in un gioco di ricarica delle batterie, e curve effettuate ad hoc per non concedere il DRS all’avversario. Manca un solo giro quando Perez – che ha ormai tentato qualsiasi traiettoria possibile – riesce nel suo intento sorpassando l’Aston Martin. Ma Fernando non ci sta, ha un solo giro per farcela ed è deciso, a tutti i costi, a tornare su quel podio: ce la fa in curva quattro, stavolta tenendo il messicano alle spalle fino alla bandiera a scacchi, dove a dividerli ci sono solo cinquantatré millesimi.

“Per me questi dieci giri sono sembrati trenta: quando Checo mi ha superato ho pensato ok, è andata, addio podio. Però lui frenava sempre così tardi in curva uno e ho deciso di provarci in curva quattro e ce l’abbiamo fatta – ha spiegato soddisfatto lo spagnolo – è un risultato fenomenale per il team, abbiamo faticato negli ultimi mesi e in particolare negli ultimi due Gran Premi e questo podio è per loro. Continuiamo a lottare fino all’ultimo giro. Stiamo ancora imparando tanto su queste vetture che sono molto complesse a livello aerodinamico; abbiamo sperimentato qualcosa anche per l’anno prossimo e speriamo di poter continuare a competere su questi livelli”.