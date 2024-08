F1 | Norris vince, ma a Zandvoort si conferma il problema cronico della McLaren al via [VIDEO]

F1 GP Olanda McLaren – Nonostante il dominio messo in mostra dalla McLaren a Zandvoort, teatro dell’ultimo Gran Premio d’Olanda di Formula 1, la scuderia inglese ha accusato per l’ennesima volta una partenza poco felice, che ha portato Oscar Piastri e Lando Norris a perdere posizioni nei primi metri della corsa. Una situazione penalizzante che il team dovrà cercare di risolvere nel prosieguo di questa stagione, soprattutto se la MCL38 dovesse confermarsi così dominante nel rush finale di quest’annata.

L’inglese della McLaren, ricordiamo, è riuscito a dominare la gara sul tracciato di Zandvoort, lasciando la Red Bull di Max Verstappen a ben 23″ di distacco. Questo dominio apre scenari interessanti sia per il mondiale Piloti che per quello Costruttori, dove la scuderia inglese è letteralmente in scia ai rivali.

Al terzo posto si è classificata la Ferrari di Charles Leclerc, autore di una gara caparbia e priva di sbavature, seguito da Oscar Piastri, Carlos Sainz, Sergio Perez, George Russell e Lewis Hamilton. A chiudere la top ten, Pierre Gasly e Fernando Alonso. Appuntamento tra una settimana a Monza per il Gran Premio d’Italia.