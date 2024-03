F1 | Aston Martin accetta la penalità di Alonso

Aston Martin non farà ricorso contro la penalità di venti secondi comminata a Fernando Alonso che lo ha fatto scalare dal sesto all’ottavo posto nella classifica finale del Gran Premio d’Australia. Il pilota asturiano è stato penalizzato per guida “potenzialmente pericolosa” poco prima dell’incidente di George Russell. Alonso infatti avrebbe frenato all’inizio della curva 6, facendo perdere il controllo della vettura a Russell che dopo aver impattato contro le barriere si è ritrovato in mezzo alla pista (fortunatamente senza conseguenze). Il capo del team Aston Martin, Mike Krack, ha dichiarato in una lettera pubblicata sui social media che tutti in squadra si sentono sollevati dal fatto che Russell sia uscito illeso dall’incidente e che la squadra supporta pienamente Alonso che non avrebbe mai voluto mettere nessuno in pericolo.

“E’ il pilota più esperto della Formula 1. Ha partecipato a più Gran Premi di chiunque altro e ha più di 20 anni di esperienza. È un pluricampione del mondo in più categorie. Ricevere una penalità di 20 secondi quando non c’è stato alcun contatto con la macchina che seguiva è stata una pillola amara da ingoiare, ma dobbiamo accettare la decisione. Abbiamo fatto del nostro meglio ma senza nuove prove non siamo in grado di richiedere un diritto di revisione”.