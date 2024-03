F1 | Sainz Senior: “Carlos ha vinto in un buon momento”

Nonostante sia l’unico pilota ad aver battuto una Red Bull nelle ultime due stagioni, Carlos Sainz è ancora senza un sedile per il prossimo anno. Con il senno di poi, Frederic Vasseur avrà fatto la scelta giusta nella scommessa su Lewis Hamilton? Questo lo potremo sapere solo il prossimo anno ma lo spagnolo al momento si sta mostrando molto più meritevole del posto in Ferrari rispetto al suo compagno di squadra, Charles Leclerc che non vince dal Gran Premio dell’Austria 2022. Recentemente, sia Toto Wolff che Chris Horner hanno lodato le prestazioni di Sainz e se da un lato il posto in Mercedes sembra essere destinato ad Alonso o a Verstappen (se deciderà di lasciare il team vincente di Milton Keynes), dall’altro potrebbero aprirsi proprio le porte della Red Bull.

Intervistato da DAZN dopo la vittoria del figlio a Melbourne, la leggenda dei rally e campione della Dakar, Carlos Sainz, si è detto speranzoso in un top team:

“La vittoria dell’Australia arriva in un buon momento perché si sta decidendo sul mercato del prossimo anno e spero che Carlos avrà l’opportunità di guidare per una squadra che gli permetta di competere per le vittorie”.