F1 | Apoteosi Ferrari in Australia: suona l’inno di Mameli sul podio di Melbourne [VIDEO]

F1 GP Australia – Inno di Mameli a Melbourne per l’ultimo Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine di una gara gestita alla perfezione, fin dalla seconda tornata, Carlos Sainz è riuscito ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio davanti al compagno di squadra Charles Leclerc e alla McLaren di Lando Norris.

Un primato che consente alla Rossa di avvicinarsi al binomio Max Verstappen-Red Bull nelle classifiche del mondiale Piloti e Costruttori. L’olandese, ricordiamo, a causa di un problema ai freni non ha potuto completare le 58 tornate di gara sul tracciato dell’Albert Park. Un passaggio a vuoto che non avveniva da due anni e che ha bloccato una striscia di nove primati di fila.

Quarto posto per Oscar Piastri seguito da Sergio Perez, Fernando Alonso, Lance Stroll e Yuki Tsunoda. Gli ultimi due piazzamenti in zona punti sono andati invece a Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen. Costretto al ritiro Lewis Hamilton.Appuntamento tra due settimane a Suzuka per il Gran Premio del Giappone.